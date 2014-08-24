На Крещатике прошел военный парад (фоторепортаж)

В отличие от многих предыдущих, нынешний военный парад проходил в условиях, когда страна в крайне сложных условиях защищает восточную границу. Поэтому довольно символично было прохождение по Крещатику сводной «коробки» АТО, куда вошли 120 участников боевых действий на востоке.

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Кроме того, по главной улице столицы прошли новейшие образцы военной техники, изготовленные в Украине: БТР-3, БТР-4Е, бронированные автомобили "Дозор", а также РСЗО "Град", РСЗО "Смерч", комплексы зенитно-воздушной обороны "Оса", "Точка-У", "С-300".