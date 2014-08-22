Террористы разбомбили Донецкий областной краеведческий музей

15:25, 22 августа 2014
Общество
0 0

Боевики разбомбили здание Донецкого областного краеведческого музея.

REUTERS

Об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко. "Боевики разбомбили здание Донецкого областного краеведческого музея", - заявил он.

Читайте такжеВ Донецке при артобстреле разрушены кровля и стены краеведческого музея

"Из 29 залов уцелели лишь 3", - уточнил спикер СНБО, добавив, что "больше всего пострадала археологическая коллекция".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter