Террористы разбомбили Донецкий областной краеведческий музей

Об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко. "Боевики разбомбили здание Донецкого областного краеведческого музея", - заявил он.

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"Из 29 залов уцелели лишь 3", - уточнил спикер СНБО, добавив, что "больше всего пострадала археологическая коллекция".