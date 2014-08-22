Террористы разбомбили Донецкий областной краеведческий музей
15:25, 22 августа 2014Общество
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Боевики разбомбили здание Донецкого областного краеведческого музея.
REUTERS
Об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко. "Боевики разбомбили здание Донецкого областного краеведческого музея", - заявил он.
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"Из 29 залов уцелели лишь 3", - уточнил спикер СНБО, добавив, что "больше всего пострадала археологическая коллекция".
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