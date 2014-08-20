Тымчук: Бои в Донецке и Луганске усложняются применением террористами тяжелых вооружений

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».

"Продолжаются боестолкновения в районах н.п.Иловайск, Ясиноватая, Донецк, Луганск, в районе Саур-Могилы. Боевые действия в Донецке и Луганске для сил АТО усложняются применением террористами тяжелых вооружений, при ограничении для наших подразделений на применение огневых средств во избежание массовых жертв среди мирного населения", - написал в соцсети руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Читайте такжеВ Луганск прорвалась колонна техники боевиков из 13 танков и более 30 авто

Он также подчеркнул, что параллельно силы АТО проводят рейдовые действия по направлению Иловайск-Зугрес.

"Также силы АТО проводят активные действия по изоляции группировок противника в районе н.п.Шахтерск и Красный Луч, а также в Перевальском районе Луганской области", - отметил эксперт.