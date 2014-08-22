В Донецке за сутки зафиксировано исчезновение 5 человек

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Донецкой области.

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Так, в Артемовский горотдел милиции поступило сообщение о том, что 18 августа врач станции переливания крови Горловки на собственном автомобиле Chevrolet Lacetti выехал из отделения переливания крови Центральной районной больницы Артемовска и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Также поступило заявление о том, что 15 августа 55-летний водитель предприятия на автомобиле Renault Magnum выехал из Константиновки в Макеевку и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Кроме того, в милиции зарегистрировали заявление о том, что 12 августа в 21.00 ушла из дома и не вернулась 43-летняя жительница Старобешевского района. Эти и другие факты задокументированы правоохранителями, начато расследование.