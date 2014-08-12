В Макеевке боевики массово похищают людей и требуют выкуп - по 3 тысячи за каждого

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«В жилом микрорайоне «Зеленый» города Макеевка террористы массово похищают людей, удерживают в подвале помещения бывшего УБОП», - сказал он.

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«На данное время там находятся 34 человека, с которых требуют по 3 тысячи гривень за освобождение», - сообщил Лысенко.