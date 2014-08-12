В Макеевке боевики массово похищают людей и требуют выкуп - по 3 тысячи за каждого
18:37, 12 августа 2014Общество
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Террористы в Макеевке похитили 34 человека, и требуют по 3 тыс. грн за освобождение.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«В жилом микрорайоне «Зеленый» города Макеевка террористы массово похищают людей, удерживают в подвале помещения бывшего УБОП», - сказал он.
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«На данное время там находятся 34 человека, с которых требуют по 3 тысячи гривень за освобождение», - сообщил Лысенко.
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