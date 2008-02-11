Эксперты советуют главе «Нафтогаза» не поддаваться на ультиматум Москвы

Переговоры по урегулюванию газовых споров с Россией должен завершить в понедельник председатель «Нафтогаза Украины» Олег Дубина. Накануне он получил правительственные директивы, по которым уплата газового долга возможна лишь в случае отказа «Газпрома» от посредников в снабжении газа в Украину.

Делегация «Нафтогаза Украины» вылетела в Москву после того, как председатель «Газпрома» Миллер в письменном виде обратился к Ющенко с требованием урегулировать газовый спор, а президент в свою очередь возложил ответственность за это на премьера Тимошенко. Председатель правления альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик посоветовал правительственным чиновникам не соглашаться на ультиматум Москвы и ответить на газовый шантаж прозрачными процедурами: «В Европе везде есть много долговых обязательств. Поэтому следует садиться за стол переговоров и разобраться, желательно при камерах, кто кому говорит неправду». Первый вице-премьер Александр Турчинов объяснил напряжение в газовых отношениях попыткой во что бы то ни стало сохранить посредников и опроверг факты несанкционированного отбора газа Украиной. А министр топлива и энергетики Юрий Продан подтвердил, что правительство Тимошенко подготовило постановление об отмене СП "УкрГазЭнерго" при участии "Нафтогаза Украины". Эта структура является дочерним подразделением компании «РосУкрЭнегро», половина акций которой принадлежит «Газпрому».

Немецкая волна