Эксперты советуют главе «Нафтогаза» не поддаваться на ультиматум Москвы
Разбираться желательно при камерах?
|Олег Дубина
Делегация «Нафтогаза Украины» вылетела в Москву после того, как председатель «Газпрома» Миллер в письменном виде обратился к Ющенко с требованием урегулировать газовый спор, а президент в свою очередь возложил ответственность за это на премьера Тимошенко. Председатель правления альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик посоветовал правительственным чиновникам не соглашаться на ультиматум Москвы и ответить на газовый шантаж прозрачными процедурами: «В Европе везде есть много долговых обязательств. Поэтому следует садиться за стол переговоров и разобраться, желательно при камерах, кто кому говорит неправду». Первый вице-премьер Александр Турчинов объяснил напряжение в газовых отношениях попыткой во что бы то ни стало сохранить посредников и опроверг факты несанкционированного отбора газа Украиной. А министр топлива и энергетики Юрий Продан подтвердил, что правительство Тимошенко подготовило постановление об отмене СП "УкрГазЭнерго" при участии "Нафтогаза Украины". Эта структура является дочерним подразделением компании «РосУкрЭнегро», половина акций которой принадлежит «Газпрому».