”Коммерсантъ”: Тимошенко может тянуть конфликт с газом еще два месяца
...и расплатиться за счет немецкого кредита
Компания "Нефтегаз Украины" намерена погасить долг за газ за счет кредита от Deutsche Bank, однако выдвигает при этом дополнительные условия, сообщает издание "Коммерсантъ".
По данным газеты, о переговорах с немецким банком Газпрому в письме сообщил первый заместитель председателя НАК "Нефтегаз Украины" Игорь Диденко. Он еще 31 января сообщил, что задолженность перед "Укргаз-Энерго" в размере 1040,5 млн долл. может быть погашена за 6-8 недель после оформления договоренностей с Deutsche Bank.
Однако при этом Киев настаивает на закупках среднеазиатского газа у Газпрома минуя посредников и выступает за цену 179,5 долл. за 1 тыс. куб. м.
В российской компании с таким предложением не согласны и настаивают, в случае прямых поставок, на цене 314,7 долл. за 1 тыс. куб. м. При этом в Газпроме по-прежнему заявляют о готовности прекратить поставки Украине уже 12 февраля в 10:00 мск.
Источники газеты в Киеве сообщают, что украинская сторона не настроена на компромиссы и не имеет средств для погашения долга, а в случае отключения газа намерена поднимать газ из подземных хранилищ. По оценкам экспертов, этих ресурсов Украине хватит на 2 месяца. Таким образом, правительство Юлии Тимошенко сможет затянуть конфликт, не прибегая к несанкционированному отбору газа, предназначенного для европейских партнеров Газпрома, заключает "Коммерсантъ".