”Коммерсантъ”: Тимошенко может тянуть конфликт с газом еще два месяца

Компания "Нефтегаз Украины" намерена погасить долг за газ за счет кредита от Deutsche Bank, однако выдвигает при этом дополнительные условия, сообщает издание "Коммерсантъ".

По данным газеты, о переговорах с немецким банком Газпрому в письме сообщил первый заместитель председателя НАК "Нефтегаз Украины" Игорь Диденко. Он еще 31 января сообщил, что задолженность перед "Укргаз-Энерго" в размере 1040,5 млн долл. может быть погашена за 6-8 недель после оформления договоренностей с Deutsche Bank.

Однако при этом Киев настаивает на закупках среднеазиатского газа у Газпрома минуя посредников и выступает за цену 179,5 долл. за 1 тыс. куб. м.

В российской компании с таким предложением не согласны и настаивают, в случае прямых поставок, на цене 314,7 долл. за 1 тыс. куб. м. При этом в Газпроме по-прежнему заявляют о готовности прекратить поставки Украине уже 12 февраля в 10:00 мск.

Источники газеты в Киеве сообщают, что украинская сторона не настроена на компромиссы и не имеет средств для погашения долга, а в случае отключения газа намерена поднимать газ из подземных хранилищ. По оценкам экспертов, этих ресурсов Украине хватит на 2 месяца. Таким образом, правительство Юлии Тимошенко сможет затянуть конфликт, не прибегая к несанкционированному отбору газа, предназначенного для европейских партнеров Газпрома, заключает "Коммерсантъ".