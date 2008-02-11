В Виннице представили исторический очерк о городе

В зале заседаний Винницкого городского совета представили книгу «Винница Исторический «очерк».

Как передает корреспондент УНИАН, книгу представил председатель редакционной коллегии - заместитель городского председателя Николай ГУНЬКО.

Книга, написанная коллективом авторов, среди которых местные историки, краеведы, географы, архитекторы, художники. В ней речь идет об истории Винницы - от основания до сегодняшнего дня.

Материал подан по периодам, которые знаменовались определенными историческими событиями. В каждом разделе освещены социальные и экономические условия, развитие культуры, архитектурные особенности периодов истории города, рассказываются местные легенды, воспоминания жителей разных времен.

Книга иллюстрирована материалами из сборников краеведческого музея, государственного архива Винницкой области и частных коллекций.

В последний раз такая книга была издана свыше сорока лет тому назад.