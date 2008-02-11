Налоговая милиция Винницкой области получила нового главу

Государственная налоговая администрация Украины назначила экс-начальника Управления внутренних дел в Винницкой области Василия ДРЕМЛЮГУ начальником управления налоговой милиции в Винницкой области вместо Сергея ЗУБРИЦКОГО.

Об этом УНИАН сообщили в отделе общественных связей ГНА в Винницкой области.

Как отметил заместитель начальника главного управления налоговой милиции ГНАУ Александр РОЗУМ, представляя нового руководителя, «В.ДРЕМЛЮГУ знают налоговики Винницкой области, поэтому все его заслуги и достоинства перечислять нет необходимости».

До назначения 52-летний генерал-майор милиции В.ДРЕМЛЮГА с февраля 2005 года по январь 2007 года возглавлял Управление Министерства внутренних дел в Винницкой области.

51-летний С.ЗУБРИЦКИЙ возглавлял налоговую милицию ГНА в Винницкой области с сентября 2006 года.