Мобилизованным на Львовщине не доплатили полмиллиона гривен - прокуратура

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Западного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере.

Так, проверкой установлено, что в результате бездействия и отсутствия контроля должностных лиц одной из воинских частей Львовской области военнослужащим, которые призваны на военную службу во время мобилизации в мае и июне 2014 года, не начислена и не доплачено денежное довольствие на общую сумму свыше 500 тыс грн, говорится в сообщении.

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Львовской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в военной сфере зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 425 (халатное отношение военного должностного лица к службе) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.