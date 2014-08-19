Депутаты предлагают мобилизовать не более одного человека из семьи

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Так, в части первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" вносятся изменения, согласно которым в перечень военнообязанных лиц, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, относятся и лица из состава семей, в которых хотя бы одно лицо уже было призвано на военную службу во время мобилизации (за исключением лиц, которые добровольно изъявили желание быть призванными).

Читайте такжеНа Черкасщине в рамках третьей очереди мобилизовано почти полторы тысячи человекКак отмечается в пояснительной записке, введение такой законодательной новеллы снимет социальную напряженность и будет способствовать становлению социального равенства в среде родителей, мобилизованных при обстоятельствах, когда в отдельных семьях мобилизованными оказались несколько человек, а в других - ни одного лица из тех, кто подлежит мобилизации.

Отмечается также, что предложенные ограничения не касаются военнообязанных лиц офицерского состава и не действуют в условиях военного времени.