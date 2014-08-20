За сутки в Донецкой области погибли 34 мирных жителя

Как говорится в оперативном сообщении департамента здравоохранения Донецкой областной госадминистрации, "за последние сутки в результате боевых действий погибли 34 жителя области, еще 29 получили ранения разной степени тяжести".

Всего с начала ведения учета пострадавших в ходе боевых действий, ранения получили 1748 человек, погиб 951 человек.

Кроме этого, по информации СНБО, за минувшие сутки в зоне АТО погибли 9 украинских военнослужащих, 22 бойца получили ранения.

Напомним, в ночь на 20 августа, по информации местных жителей, залпы из тяжелых орудий периодически раздавались по всему городу. В результате боевых действий повреждены жилые дома и здания на ряде улиц.

Как сообщал УНИАН, боевые действия в Донецке и Луганске для сил АТО усложняются тем, что террористы применяют тяжелые вооружения, в то время как, украинские военные не могут использовать такого вида вооружение, чтобы не допустить массовых жертв среди мирного населения.