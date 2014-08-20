Сегодня утром Донецк подвергся артобстрелам, обстановка напряженная

Об этом сообщается на сайте Донецкого городского совета.

Отмечается, что в ночь с 19 на 20 августа, по информации жителей, залпы из тяжелых орудий периодически раздавались по всему городу. В результате попадания снарядов повреждены жилые дома и постройки по ул. Социалистической, 10 и Первомайской, 68 в Петровском районе, а также по ул. Маяковского 8, Артема 37 и 39 в городе Моспино.

По состоянию на 10.00 обстановка в городе сохраняется напряженная.Читайте такжеВ Донецке снарядами разрушены частные дома, сгорела школа

В то же время, работают общественный транспорт, коммунальные службы и ремонтно-восстановительные бригады.

Сегодня, 20 августа, ПАО «Донецкгоргаз» проводит комплекс испытательных работ, предшествующих пуску газа в газопровод высокого давления диаметром 530 и 630 мм от ГРС-1 (Ленинский р-н). Кроме этого ремонтно-восстановительные работы продолжаются в Петровском, Кировском и Куйбышевском районах.

Накануне было восстановлено энергоснабжение Верхнекальмиусской фильтровальной станции. Ведутся работы по запуску оборудования станции.Читайте такжеВ Донецке боевики обстреляли многоэтажки, есть пострадавшие

Кроме того, сообщается, что "благодаря фонду Рината Ахметова "Развитие Украины" у города появились емкости объемом от одной до десяти тысяч литров для развоза питьевой воды в районы". Из 60 емкостей 27 из уже доставлены в город, в ближайшее время прибудут еще 33 емкости. Сегодня решаются вопросы установки на них кранов и размещения.