Болельщикам Евро-2012 предложат Житомир вместо Киева?

Житомирские краеведы убеждены, что Житомир может стать дублером Киева по приему туристов-болельщиков чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам рассказал доктор географических наук, известный житомирский краевед Николай КОСТРИЦА.

"Наши конкретные предложения заключаются в том, чтобы в контексте подготовки к Евро-2012 сделать близким по расположению к столице Житомир дублером Киева по приему многотысячной армады туристов", - сказал Н.КОСТРИЦА, обнародовав общее мнение своих коллег-краеведов.

По его словам, для этого краеведы области поднимут вопрос перед Кабинетом министров Украины о регенерации, с одновременным спасением от разрушения аэродрома возле поселка Озерное в современный гражданский аэропорт, который соединит одновременно транспортно-инженерную инфраструктуру аэропорта с реконструированной трассой "Киев- Чоп". Реализация этого проекта даст для Житомира градообразующий эффект, убеждены местные краеведы.

При этом Н.КОСТРИЦА также сообщил об инициативе строительства в южной части Житомира в направлении Новогуйвинска городка для туристов, который после чемпионата можно будет продать как квартиры житомирянам.

По его словам, культурная программа в Житомире также достаточна для туристов, поскольку музеи космонавтики и природы известны далеко за пределами области. Завершается также реконструкция здания бывшего магистрата, где разместится картинная гелерея с шедеврами мирового уровня.

Н.КОСТРИЦА также сказал, что в случае реализации предложенного проекта, можно будет создать при Житомирском строительном тресте управление реставрации фасадов на основе цветных декоративных композиций, чтобы “соединить древнее и новое, типичное и уникальное, как это сделано в Ровно и Луцке".