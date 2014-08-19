Винница отправила в зону АТО 6 тонн гуманитарной помощи

Как сообщили УНИАН в департаменте по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, гуманитарная помощь общим весом в 6 тонн отправлена сегодня утром от трамвайного депо.

Кроме того, небольшой груз со спецсредствами получит также пограничный отряд в Донецкой области, в котором есть винничане.

На деньги, собранные через благотворительный счет, а также депутатами горсовета и работниками исполнительных органов совета, были закуплены спецсредства, которые необходимы военным, – тепловизор, прибор ночного видения, тактические фонари, карематы, 10 бронежилетов 4-го класса и один 6-го класса, который используется в основном для разминирования. Спецсредства покупали в соответствии с теми заявками, которые поступили от винницких подразделений.

Также в «гуманитарку» вошли продукты питания (рыбные и мясные консервы, сахар, печенье, крупы, макароны, масло, чай минеральная вода и др.), средства гигиены (мыло, стиральные средства, салфетки, средства для бритья), медицинские препараты.

"Буквально перед отправкой, вчера вечером, коллективы городских учреждений культуры передали нашим бойцам чай, кофе и сгущеное молоко, а также собственноручно созданные браслеты в национальной символике и письма солдатам от винницких детей", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеПервомайск и Кременная получили 6,5 т гуманитарной помощи«Наши военные также очень просили символику Украины, поэтому мы отправляем им с грузом национальные флаги и желто-голубые ленты», - подчеркнул во время отправки груза и.о. городского председателя Сергей Моргунов.

Как сообщал УНИАН, первая десятитонная фура ушла из Винницы в конце июля в Славянск для винницкого сводного отряда милиции.