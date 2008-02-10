АМК оштрафовал аэропорт “Донецк”

Донецкое отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало КП «Международный аэропорт Донецк» на 15 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Как отмечают в комитете, предприятие установило необоснованно завышенные цены на авиационное горючее, которым заправляются самолеты в этом аэропорту.

При этом предприятие не провело коррекции цены в связи со значительным снижением стоимости закупки горючего. Как следствие, это привело к ущемлению интересов авиакомпаний, пользующихся услугами заправки в данном аэропорту.