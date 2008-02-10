Киевские власти будут содействовать художественным заведениям образования

Киевские городские власти будут содействовать расширению сети художественных заведений образования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА об этом заявил на расширенном заседании коллегии Киевской горгосадминистрации первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС.

“Приоритетным направлением деятельности городской власти было и остается эстетическое воспитание молодежи и создание соответствующих условий развития системы художественных заведений образования”, - сказал он.

Д.БАСС отметил, что с этой целью разработана городская программа «Развитие начальных специализированных художественных учебных заведений города Киева на 2008-2010 годы», которая нацелена на сохранение и расширение сети художественных заведений. При этом он напомнил, что в прошлом году были введены в эксплуатацию 5 новых школ с самым современным оборудованием. “Мы всячески будем содействовать тому, чтобы на их базе создавались внешкольные образовательные заведения, в том числе школы эстетического воспитания. Ведь в этих школах предусмотрены все необходимые условия для всестороннего творческого развития детей», - отметил Д.БАСС.

В свою очередь начальник Главного управления культуры и искусств КГГА Светлана ЗОРИНА сообщила, что сеть заведений эстетического воспитания Киева представлена 57 художественными учебными заведениями, среди которых: 33 детские музыкальные школы, 10 детских школ искусств, 9 детских художественных школ, 2 студии украинского танца, хореографическая школа, вечерняя музыкальная школа, Киевская детская академия искусств.

Она назвала показательным тот факт, что за прошлый год в столице не было ликвидировано ни одного учебного художественного заведения. Более того, отметила С.ЗОРИНА, было введено в эксплуатацию современное здание детской школы искусств № 7 в Деснянском районе и создан на ее базе новый учебный художественный комплекс «Вдохновенье». Завершено строительство нового помещения музыкальной школы № 19 в Святошинском районе Киева. Реорганизована детская школа искусств № 8 и проведен капитальный ремонт детской музыкальной школы № 4 им. Дмитрия Шостаковича в Печерском районе.

Статистика свидетельствует, что количество учеников за последние годы значительно увеличилось, говорится в сообщении. Если в 2003 году их количество составляло 16 тыс. 680 чел., то в 2007 году - 18 тыс. учеников.

В пресс-службе КГГА отметили, что одним из путей поощрения детей к эстетическому обучению является выплата творческих стипендий Киевского городского председателя талантливым детям, лауреатам всеукраинских и международных конкурсов. Если в 2003-2005 гг. она была увеличена с 300 грн. до 500 грн., то в этом году она будет составлять 800 грн. Возрастет и количество стипендиатов – с 55 до 75 детей.