В Николаеве задержали подозреваемого в подготовке теракта в военном городке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, задержание произошло 13 августа.

Прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом управлением Службы безопасности Украины в области, в отношении 36-летнего жителя Херсона. "Во время осмотра территории городка работниками УСБУ в области и пограничной службы «Николаев» обнаружено и изъято взрывное устройство – тротиловую шашку весом 200 г, шнур 30 см и детонатор", - сообщает прокуратура.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины (подготовка к совершению террористического акта, незаконное хранение боевых припасов).

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Принимаются первоочередные меры, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к совершению преступления.