Газпром физически не сможет прекратить поставки газа в Украину?

ОАО "Газпром" технически не сможет прекратить поставки газа в Украину, а его заявления на эту тему являются лишь информационной угрозой.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор энергетических программ центра «НОМОС» Михаил ГОНЧАР в ходе круглого стола на тему «Что стоит за прекращением поставок газа в Украину?» сегодня в Киеве.

"Ни о каком прекращении поставок газа речь идти не может. Речь может идти о некотором сокращении. По физике процесса это невозможно ввиду того, что два года подряд были теплые зимы и подземные хранилища, прежде всего в России, были заполнены до отказа. Т.е., если сократить поставки газа, то этот газ нужно куда-то девать или сжигать на факелах", - сказал М.ГОНЧАР.

При этом он добавил, что "подобные шаги со стороны "Газпрома", если они будут предприняты, бумерангом к нему и возвратятся. Я думаю, что в этой ситуации "Газпром" рискует куда больше, в том числе, снова подтверждает свою репутацию структуры непрозрачной и использующей свой ресурс как оружие".

При этом он назвал заявление "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа "информационно-психологической угрозой".

"Если повторится "Газпром-шоу" конца 2005 - начала 2006 года – это будет не на пользу "Газпрома", - добавил он.

Как сообщалось, 7 февраля "Газпром" заявил, что может с 11 февраля прекратить поставки российского газа в Украину. Согласно заявлению компании, по состоянию на 7 февраля в Украине "осело" 1,5 млрд. куб. м. российского газа и возникла задолженность в размере 500 млн. долл.

Учитывая, что поставки российского газа в Украину не предусмотрены балансом "Газпрома" на 2008 год, для того чтобы они могли быть продолжены "Газпром" требует от украинской стороны срочно создать для этого юридические основания - подписать контракты и акты и безотлагательно обеспечить полное погашение накопившейся задолженности. Если этого сделано не будет, "Газпром" обещает прекратить поставки российского газа в Украину.

«Газпром» проинформировал Европейскую комиссию о ситуации с поставками газа в Украину, через которую российский газ транзитом поставляется в страны Европы.

В свою очередь НАК "Нафтогаз Украины" считает необоснованным обвинение российского "Газпрома" в несанкционированном отборе газа украинской компанией.

Сегодня, 8 февраля, первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Игорь ДИДЕНКО отбыл в Москву для переговоров с руководством ОАО "Газпром" по урегулированию конфликта, связанного с поставками природного газа в Украину.