На шахтоуправлении "Покровское" при взрыве пострадали 18 горняков

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры. "В 10.30 на ПАО "Шахтоуправление "Покровское"", которое расположено в Красноармейском районе Донецкой области, во время выполнения работ на глубине 815 м произошло возгорание газопылевой смеси. В результате возгорания пострадали 18 сотрудников предприятия. С травмами различной степени тяжести все пострадавшие доставлены в Димитровскую городскую больницу.

Поиски двух шахтеров продолжаются.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью"). Работы на аварийном участке приостановлены. На месте аварии работает оперативно-следственная группа.