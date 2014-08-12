Украинцы с подозрением на вирус Эбола не выявлены - Минздрав

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины проводит постоянный мониторинг эпидемической ситуации, связанной с распространением вируса Эбола, и принимает меры по предупреждению завоза болезни на территорию Украины.Читайте такжеКоличество жертв вируса Эбола превысило тысячу человек - ВОЗ

ГСЭС проинформированы главные управления Госсанэпидслужбы в областях и Киеве, на водном, железнодорожном, воздушном транспорте и лабораторные центры о распространении вируса Эбола. В пунктах пропуска через государственную границу усилен санитарно-карантинный контроль за лицами, прибывающими из стран Африки. На сегодняшний день лица с подозрением на эту болезнь не выявлены.

Учитывая осложнение эпидситуации в мире, Министерству обороны рекомендовано обеспечить проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий при осуществлении ротаций личного состава Миссии ООН в Либерии.

Госсанэпидслужба и МИД Украины рекомендуют гражданам Украины воздержаться от посещения стран Западной Африки до нормализации ситуации.Читайте такжеВ Чехии подготовлен спеццентр биологической охраны для больных Эбола - СМИ

По данным Всемирной организации здравоохранения, общее число пострадавших от лихорадки Эбола по состоянию на 8 августа составляет 1 тыс. 711 человек, в том числе 932 летальных случая. Большинство случаев заболеваний вызывал один пяти видов вируса Эбола – серотип Заир, который характеризуется наиболее тяжелой клиникой и высокой летальностью. Среди привлеченных к эпидемическому процессу стран значатся Либерия, Гвинея, Сьерра-Леоне и Нигерия.

8 августа ВОЗ объявила вспышку в Западной Африке чрезвычайной ситуацией в сфере охраны общественного здоровья.