В Донецке в результате артобстрелов обесточены 40 подстанций - горсовет

Как сообщает горсовет, 10 августа «по состоянию на 17.30 обстановка в Донецке остается напряженной. Жители города сообщают о том, что звуки взрывов и стрельбы из тяжелых орудий продолжают раздаваться во всех районах».

По информации МЧС Украины в Донецкой области, во второй половине дня в результате попадания снаряда на территорию автопарка ЗАО ”Укртранс-Донецк-Экспедиция” полностью уничтожены 2 автобуса марки ПАЗ, 1 ”Богдан”, а также повреждены два ”Богдана”, 1 ПАЗ и два металлических контейнера.

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В результате артобстрелов сегодня снова обесточена большая часть микрорайона «Текстильщик». Без электроснабжения находятся более 10 тысяч жителей. Кроме того, без электроэнергии остаются три девятиэтажных дома и 100 домов частного сектора поселка Грабари Куйбышевского района. Также обесточено около 200 домов частного сектора в районе завода «Топаз».