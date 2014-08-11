Критическая ситуация в Луганске: в город не завозят продукты, медикаменты и топливо

В Луганске по состоянию на утро понедельника, 11 августа, сохраняется критическая ситуация – областной центр остается полностью отключенным от энергоснабжения.

Как сообщила УНИАН пресс-служба городского совета, порядка 250 тысяч луганчан, оставшихся в городе, находятся без света и воды уже девятый день, не работает мобильная и стационарная связь.

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По сообщениям горожан, районы Луганска продолжают обстреливать.

Большинство магазинов остаются закрытыми, продуктами торгуют с лотков. Несмотря на отсутствие электроэнергии, местный производитель продолжает выпекать хлеб и обеспечивать луганчан хлебной продукцией.

На сегодняшний день есть проблемы с вывозом мусора – большая часть автомобилей коммунального предприятия «Луганский центр утилизации отходов» была повреждена в результате обстрелов, но городская власть пытается решить проблему, чтобы не допустить экологической катастрофы. Кроме того, мусор с улиц города и внутриквартальных территории продолжают убирать работники коммунальных служб.

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В город не завозят продовольствие, медикаменты и топливо.

В Луганске не выплачивают пенсии, зарплаты и социальные выплаты. Работники предприятий не получают заработную плату минимум один месяц, некоторые не могут получить выплаты на протяжении двух с половиной месяцев.