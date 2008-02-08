Претензии Газпрома «Нафтогаз» переадресовал RosUkrEnergo

НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что претензии ОАО «Газпром» относительно возникновения задолженности в размере 500 млн. долл. должны быть адресованы руководству компании RosUkrEnergo.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК “Нафтогаз Украины”.

В сообщении отмечается, что с начала 2008 года Украина должна была получить 4,85 млрд. куб. м газа среднеазиатского происхождения. В январе текущего года Украина потребила 4,72 млрд. куб. м газа, что не превысило запланированные объемы поставок. "Таким образом, заявления спикера ОАО «Газпром» относительно несанкционированного отбора Украиной российского газа является безосновательными", - сказано в сообщении.

Компания отмечает, что, согласно балансу газа ОАО «Газпром» на 2008 год, предусмотрена продажа компании RosUkrEnergo 58 млрд. куб. м природного газа. Из них 55 млрд. куб. м средне- и центральноазийского газа должны быть поставлены потребителям Украины. Только после обеспечения украинских потребителей компания RosUkrEnergo получает право экспортировать в страны Европы остаток газа в объеме 3 млрд. куб. м.

"На сегодня компания RosUkrEnergo уже экспортировала 1,494 млрд. куб. м газа, то есть, половину годового объема собственного экспорта. Таким образом, претензии ОАО «Газпром» относительно «оседания» 1,5 млрд. куб. м газа на территории Украины и возникновения задолженности в размере 500 млн. долл. должны быть адресованы руководству компании RosUkrEnergo", - отмечено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля официальный представитель ОАО ”Газпром” Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что российская газовая монополия с 11 февраля может прекратить поставки своего газа в Украину, если Киев в ближайшее время полностью не рассчитается за всю просроченную задолженность.

Вместе с тем, RosUkrEnergo напомнила о необходимости полного и безусловного выполнения украинской стороной действующего контракта на транспортировку природного газа RosUkrEnergo, предназначенного европейским потребителям.

По состоянию на 6 февраля 2008 года, объем российского газа, поступившего в Украину, составил около 1,5 млрд. куб. м. Данный газ закуплен компанией RosUkrEnergo по цене 314,7 долл. за тыс. куб. м.

Между тем, член наблюдательного совета ЗАО «УкрГаз-Энерго» Андрей ГАЛУЩАК заявил, что задолженность НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный газ перед «УкрГаз-Энерго» составляет 1,5 млрд. долларов.

Для предотвращения срыва отопительного сезона «УкрГаз-Энерго» призывает НАК «Нафтогаз Украины» срочно привести свою деятельность в соответствие с законодательством Украины, объявить тендер по отбору поставщика природного газа для предприятий тепловой энергетики и бюджетных учреждений, прекратить бездоговорный отбор газа из газопроводов и ПХГ, пересмотреть необоснованно утвержденные балансы газа.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2008 года компания RosUkrEnergo, половина которой принадлежит ”Газпрому”, будет поставлять более дорогой российский газ вместо более дешевого среднеазиатского. В этой связи ”Газпром” подвергает сомнению согласованную ранее цену поставки газа на уровне 179,5 долл. за тыс. куб. м, оперируя цифрой 314,7 долл. за тыс. куб. м газа, разницу называет ”долгом Украины”.