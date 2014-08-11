На Луганщине боевики танком раздавили троллейбус, водитель погиб
13:32, 11 августа 2014Общество
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По предварительной информации, много раненых, водителю выжить не удалось.
Иллюстративное изображение / spbdnevnik.ru
В Краснодоне Луганской области боевики танком раздавили троллейбус, водитель погиб.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
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«В Краснодоне боевики танком раздавили троллейбус», - сообщил он.
«По предварительной информации, погиб водитель, пассажиры получили ранения», - сказал Лысенко.
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