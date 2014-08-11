Под конец недели в Украину придет прохлада

15 августа похолодание усилится до +22 +26 градусов, а в течение 16-17 августа жара начнет существенно ослабевать, за исключением южной части и юго-востока Украины.

Об этом пишет сайт opogode.

Сухая погода будет доминирующей, однако локальные дожди наиболее вероятны в западных областях, а 15 августа там пройдут сильные ливни с грозами, градом и шквалами.

16 августа в западной части и на севере Украины будет господствовать холодный атмосферный фронт с запада Европы, который обусловит дожди и прекращение жаркой погоды.

В Киеве в течение недели будет преобладать высокая температура воздуха, однако 16 августа начнется ослабление жары на 4-10 градусов. Грозовые дожди наиболее вероятны 16 августа, с градом и шквалами.

Резкое изменение погоды с существенными колебаниями атмосферного давления может негативно повлиять на состояние здоровья людей с проблемами артериального давления, сосудов и сердца.