Развитие «Мотор-Сичи» зависит от ее кооперации с зарубежными авиастроителями

Дальнейшее развитие «Мотор Сичи» зависит в основном от того, будет ли налажена кооперация компании с восточными (Китай, Индия и т.д.) или западными авиастроителями. Такое мнение высказал УНИАН аналитик инвестиционной группы "АРТ-Капитал" Дмитрий МОНАКОВ.

По его словам, «угрозы со стороны России о переходе на собственное обеспечение авиационными двигателями постепенно набирают форму конкретных действий». Минпромэнерго РФ издало 22 января указ об организации в России серийного производства вертолетных двигателей, где потребовало ускорить создание серийного производства вертолетных двигателей ТВЗ-117 и ВК-2500 на площадке ММП им. В.В.Чернышева, сказал аналитик. Сейчас серийным производством этих двигателей занимается только «Мотор Сич», используя преимущественно российские комплектующие, напомнил он. И хотя, по мнению президента «Мотор Сичи» Вячеслава БОГУСЛАЕВА, на разворачивание серийного производства ВК-2500 в России потребуется около 5 лет, аналитик полагает, что вероятность реализации планов Минпромэнерго в ближайшие 3-4 года весьма высока.

Одним из главных аргументов «за», по мнению Д.МОНАКОВА, является высокая стоимость данного вида продукции. Он сообщил, что цена одного двигателя составляет приблизительно 0,5 млн. долларов, что при нынешних объемах выпуска (250 шт. в 2006-2007 годах) и наличии внутренних поставщиков комплектующих делает 100-миллионный (в долларах) проект весьма привлекательным. «Кроме того, в действиях российского правительства значительную роль играет политический аспект, который вероятно усилится в процессе урегулирования газового вопроса, а также пошлинной политики в свете приближающегося вступления России в ВТО», - считает аналитик.

Среди аргументов «против» Д.МОНАКОВ отметил то, что подобный указ уже издавался в России в 2005 году, однако реальных продвижений в данном направлении с тех пор было сделано немного. «Еще одной преградой на пути быстрого налаживания производства вертолетных двигателей, по словам Вячеслава БОГУСЛАЕВА, является отсутствие в России газогенератора», - добавил он.

Тем не менее, сказал аналитик, «мы решили рассмотреть сценарий, при котором «Мотор Сич» прекратит поставки определенных видов продукции в Россию. По его словам, «предполагая, что это может произойти уже в 2010 году, мы уменьшили прогнозные продажи в этом году на 16,2%».