В Донецкой области без воды - 50 населенных пунктов

В результате остановки Красноармейской фильтровальной станции без водоснабжения остаются следующие населенные пункты: г. Селидово, г. Украинск, п. Новогродовка, г. Курахово, г. Димитров, г. Белозерское, г. Новодонецкое, г. Александровка, г. Красноармейск, п. Острый, п. Цукурино, п. Горняк, пгт. Первомайское, п. Нетайлово, с.Карловка, с. Мемрик, с. Николаевка, п. Желанное, п. Очеретино, п. Гродовка, п. Новоэкономическое, с. Ульяновка, с. Миролюбовка, п. Родинское, п. Белецкое, пгт. Водяное, с. Анновка, с. Галициновка. В связи с остановкой Велико-Анадольской ф/ст. без воды — г. Волноваха, г. Докучаевск, г. Новотроицк, г. Угледар, п. Благодатное, пгт. Владимировка, п. Никольское, п. Павловка.

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Также сообщается, что в результате остановки Донецкой фильтровальной станции прекращено водоснабжение Куйбышевского, Кировского и Петровского районов г. Донецка, г. Ясиноватая (частично), г. Авдеевка, г. Красногоровка, г. Марьинка, пос. Старомихайловка, с. Спартак, пос. Верхнеторецкое, пос. Красный Партизан.

Специалисты коммунальных предприятий Донетчины постоянно работают над устранением многочисленных повреждений и неполадок.