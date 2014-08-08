Николаев для экономии газа отказался от подачи горячей воды

Как сообщает пресс-служба горсовета, об этом, в частности, идет речь в решении «О мерах по уменьшению потребления природного газа по г. Николаеву в отопительном сезоне 2014-2015 гг.», принятом на заседании исполкома 8 августа.

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"Горячую воду этой зимой подавать не будут", - сообщили в горсовете.

Согласно решению исполкома, город планирует потратить 33,367 млн грн на мероприятия по экономии газа и сократить его потребление за год почти на 33 млн куб. м.

В частности, город сэкономит 15 млн куб. м, временно установив другие нормы потребления, качества и режима предоставления услуг теплоснабжения.

Для сокращения потребления природного газа предприятия централизованного теплоснабжения проведут реконструкцию 8 котельных с заменой 20 устаревших котлов на 32 котлоагрегата современных образцов с высоким КПД (92-98%) с полной автоматизацией и диспетчеризацией.

Кроме того, будут выведены из эксплуатации 8 нерентабельных малоэффективных котельных с 18 котлами устаревших образцов, а потребителей их тепла подключат к сетям ПАО "Николаевская ТЭЦ". В планах и техническое переоснащение по современным требованиям узлов учета природного газа на 6 районных котельных для точности учета. 4 котлоагрегата в 4 районных котельных будут оснащены современными горелочными устройствами.

Целый ряд мероприятий направлены на повышение КПД турбин и энергетических котлов.

Также запланировано сокращение потребления природного газа за счет использования альтернативных видов топлива в коммунальной теплоэнергетике.

"Теплогенерирующим организациям предписано строго придерживаться температурных графиков и оперативно устранять аварийные ситуации, чтобы минимизировать потери тепловой энергии, а также постоянно поддерживать в надлежащем техническом состоянии тепловую изоляцию надземных тепловых сетей. Балансодержатели жилого фонда разных форм собственности, согласно решению, должны утеплить подъезды, подвальные, чердачные помещения, провести герметизацию окон, поддерживать в надлежащем техническом состоянии тепловую изоляцию надземных тепловых сетей-вводов", - сообщает горсовет.

Кроме того, на контроле у городской власти установка, ремонт, поверка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии. Эти мероприятия создадут условия для экономного потребления тепловой энергии и обеспечения социально-справедливых расчетов.

Решением также предусмотрено отключение от внутридомовых систем теплоснабжения незадействованных помещений жилого фонда и бюджетной сферы.

Справка УНИАН. В Николаеве горячая вода подавалась в отопительный период в 214 домов, отапливаемых ТЭЦ, и в 88 домов, обслуживаемых ОКП "Николаевоблтеплоэнерго".