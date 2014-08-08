В Минкультуры отмечают, что Украина готова бороться за крымское скифское золото в судах

Министр культуры Евгений Нищук отмечает, что Украина готова обращаться в суды относительно крымского скифского золота.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал на брифинге, отвечая на вопрос о судьбе крымского скифского золота.

“Оно в надежных руках, слава Богу, в голландских”, - сказал министр.

Министр отметил, что “мы не жалеем денег на то, чтобы войти даже в суды”. Он напомнил, что, согласно законодательству, в случаях вооруженного конфликта Министерство культуры имеет возможность само устанавливать, куда должны возвращаться украинские музейные экспонаты и памятники культуры, если они находятся под охраной ЮНЕСКО.

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“Ситуация такова, что Российская федерация, конечно, кинулась, услышала об этой ситуации, начали активно говорить, что так не может быть, и что их нужно повернуть в Крым сейчас. Мы знаем, каким путем они будут туда лететь. Потому мы заблокировали эту ситуацию, мы входим в судебную историю”, - сказал он.

Нищук также отметил, что выставка была намеренно продлена Украиной для того, чтобы затянуть время и затем вернуть экспонаты. “Там не только экспонаты Херсонеса Таврического, там из Исторического музея тоже”, - сказал министр и добавил, что сейчас ситуация под контролем.

Как сообщал УНИАН, выставка "Крым: золото и секреты Черного моря" была открыта в археологическом музее Амстердамского университета в начале февраля. Она сформирована из коллекций пяти украинских музеев, один из которых находится в Киеве, четыре – в оккупированном Россией Крыму. Среди более чем 500 экспонатов - артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни, мечи, доспехи, предметы быта древних греков и скифов.

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В конце марта МИД Украины направило Нидерландам ноту с просьбой гарантировать возвращение Украине экспонатов с выставки украинских музеев.

Выставка в Нидерландах продлится до сентября.