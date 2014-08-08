Украина может ввести санкции против 14 российских деятелей культуры - Минкультуры

Министр культуры Украины Евгений Нищук не исключает введения санкций в отношении 14 российских деятелей культуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

Министр заметил, что решение о запрещении на въезд в Украине тех или иных деятелей культуры России определяет не Министерство культуры. Говоря о лицах, которые поддержали аннексию Крыма и события на востоке Украины, он отметил, что “около 14 человек отобраны в так называемый список тех, у которых будут определенные ограничения”.

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“Какие будут ограничение - это не я решаю. Это решают соответствующие органы совместно с Министерством иностранных дел”, - сказал Нищук.

Как сообщал УНИАН, в МВД заявили, что под украинские санкции попадут российские политики и деятели культуры, которые поддержали аннексию Крыма и право на введение российских войск в Украину.

Так, МВД будет инициировать запрещение на въезд в Украину в отношении более чем 500 деятелей культуры РФ.

"Мы сейчас, со своей стороны, готовим список относительно запрещения на въезд в Украину около 500 российских деятелей, которые одобрили аннексию Крыма и раздел Украины", - сообщил 4 августа советник министра МВД Антон Геращенко.