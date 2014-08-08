Сын главы МВД записался добровольцем в батальон "Киев-1"

13:53, 08 августа 2014
Общество
2 0

Единственный сын министра внутренних дел Арсена Авакова Александр записался добровольцем в батальон "Киев-1".

Александр Аваков отправился в зону АТО / фото Facebook

Об этом говорится на его странице в соцсети. Там 25-летний сын главы МВД выложил фото с подписью "Мы - Киев-1". Как показывает геолокация соцсети, по состоянию на 6 августа сын Арсена Авакова находится около города Изюм Харьковской области.

Читайте такжеЗаработал сайт Фонда помощи батальонам добровольцев

Post by Alex Avakov.

(На фото Александр Аваков стоит крайний слева, возле парня в черной футболке)

Батальон "Киев-1" является патрульной службой милиции особого назначения, созданный в апреле в структуре Главного управления МВД в Киеве.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter