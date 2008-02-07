Следствие по делу о гибели Кушнарева приостановлено

Следствие по уголовному делу по факту гибели народного депутата Украины Евгения Кушнарева приостановлено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции прокурор Харьковской области Василий СИНЧУК.

По словам прокурора, следствие приостановлено согласно постановлению Краснозаводского райсуда Харькова, который рассматривает жалобу адвоката Дмитрия ЗАВАЛЬНОГО (обвиняемого в убийстве Кушнарева по неосторожности и в незаконном хранении оружия – УНИАН) на постановление о возбуждении уголовного дела в отношении его подзащитного.

«На сегодняшний день в связи с подачей защитником обвиняемого ходатайства об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении его подзащитного по ст. 263 (Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием – УНИАН), следственные действия по этому делу остановлены», - сказал В.СИНЧУК.

Отвечая на вопрос журналистов о том, рассмотрено ли ходатайство адвоката пострадавшей стороны (семьи Кушнаревых) Вячеслава СТОВБЫ относительно проведения по делу дополнительных следственных действий, В.СИНЧУК отметил, что рассмотрение этого ходатайства будет возможным «только в случае, если Краснозаводский местный суд закончит рассмотрение ходатайства адвоката обвиняемого».

Как сообщал УНИАН, Е.Кушнарев умер 17 января 2007 года в Изюмской больнице от полученного накануне на охоте ранения.