Следствие по делу о гибели Кушнарева приостановлено
Об этом сообщил прокурор Харьковской области
Следствие по уголовному делу по факту гибели народного депутата Украины Евгения Кушнарева приостановлено.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции прокурор Харьковской области Василий СИНЧУК.
По словам прокурора, следствие приостановлено согласно постановлению Краснозаводского райсуда Харькова, который рассматривает жалобу адвоката Дмитрия ЗАВАЛЬНОГО (обвиняемого в убийстве Кушнарева по неосторожности и в незаконном хранении оружия – УНИАН) на постановление о возбуждении уголовного дела в отношении его подзащитного.
«На сегодняшний день в связи с подачей защитником обвиняемого ходатайства об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении его подзащитного по ст. 263 (Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием – УНИАН), следственные действия по этому делу остановлены», - сказал В.СИНЧУК.
Отвечая на вопрос журналистов о том, рассмотрено ли ходатайство адвоката пострадавшей стороны (семьи Кушнаревых) Вячеслава СТОВБЫ относительно проведения по делу дополнительных следственных действий, В.СИНЧУК отметил, что рассмотрение этого ходатайства будет возможным «только в случае, если Краснозаводский местный суд закончит рассмотрение ходатайства адвоката обвиняемого».
Как сообщал УНИАН, Е.Кушнарев умер 17 января 2007 года в Изюмской больнице от полученного накануне на охоте ранения.