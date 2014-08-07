Завтра в Украину вернется африканская жара

8 августа в Украине снова усилится жара, местами достигнет +34+36 градусов. В большинстве областей температура воздуха составит +29+33 градуса.

Способствовать дополнительному прогреву воздуха будет ясная сухая солнечная погода. Однако в западных областях местами возможны кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах - град. В западной части ожидаются грозовые дожди, в Тернопольской и Хмельницкой областях осадки маловероятны. Температура воздуха ночью +15+22, днем +30+35 градусов. В северных областях без осадков. Температура воздуха ночью +18+24, днем +30+34 градуса. В центральных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +20+25, днем +30+36 градусов. На востоке ожидается сухая воздушная масса. Температура воздуха ночью +20+25, днем +29+34 градуса. В южной части будет господствовать ясная солнечная погода. Температура воздуха ночью +21 + 26, днем +30+36 градусов. Читайте такжеАномальная жара продержится в Украине до середины августа - синоптики В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +20+22, днем +30+32 градуса. Ветер в Украине ожидается восточный и северо-восточный, 5-12 м/с.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter