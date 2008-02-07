Тимошенко хочет продать Одесский припортовый ”святому”?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что одним из условий соглашения о приватизации Одесского припортового завода должно стать повышение зарплаты до мирового уровня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в ходе встречи с трудовым коллективом и профсоюзами Одесского припортового завода.

«Я сторонник того, что если мы продаем и покупаем продукцию по мировым ценам, то и людям должны платить на мировом уровне», - сказала премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что подпишет распоряжение Кабинета Министров об условиях приватизации Одесского припортового завода только после обсуждения с трудовым коллективом социального блока соглашения о приватизации.

«Я не подписала эти документы только потому, чтобы состоялась наша встреча, и чтобы эти документы прошли через профсоюзы, через департаменты и специалистов завода, чтобы мы ни в чем не ошиблись, и чтобы это соглашение стало условием процветания завода», - пояснила она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что правительство не намерено минимизировать условия для инвесторов, тем самым создавая угрозу для дальнейшего развития предприятия.

По словам премьера, подготовленный проект договора купли-продажи предполагает бессрочное сохранение за предприятием всей социальной инфраструктуры, а также повышение заработной платы.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что Украина должна платить своим гражданам как можно больше, чтобы не допустить коллапса на внутреннем рынке рабочей силы. При этом она напомнила, что пять-семь миллионов украинцев выезжает зарабатывать за пределы страны, а 14 млн. человек уже являются пенсионерами. «Это кардинальные цифры для рынка рабочей силы», - считает премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 30 января Кабинет министров утвердил условия приватизации Одесского припортового завода. По словам заместителя председателя Фонда государственного имущества Дмитрия ПАРФЕНЕНКО, начальная стоимость объекта составила 3 млрд. грн.

Говоря об условиях, Д.ПАРФЕНЕНКО отметил, что основная концепция осталась неизменной, однако ужесточены условия контроля за перевалкой.

На вопрос, когда может быть объявлен конкурс, он ответил: «Если все пойдет хорошо, то публикация (о проведении конкурса) будет 6 февраля, и после этого отсчитайте 75 дней».

Д.ПАРФЕНЕНКО выразил надежду на то, что участие в конкурсе примут и те, кто ранее подавал заявки, а также и другие претенденты на покупку.

Он отметил, что завод будет продан вместе с перевалочным комплексом, но "без трубы" (аммиакопровода).

Ранее Кабмин откладывал утверждение условий конкурса по продаже Одесского припортового завода и внесение изменений в законодательство по приватизации по просьбе Секретариата Президента.

Конкурсная комиссия по приватизации Одесского припортового завода предлагала правительству приватизировать завод с производственными цехами и с цехами по перегрузке аммиака и карбамида.

Кабинет министров В.ЯНУКОВИЧА в августе 2007 г. утвердил условия приватизации ОАО «Одесский припортовый завод».

15 августа 2007 года 99,52% акций ОПЗ было выставлено на продажу по стартовой цене пакета 2 млрд. 500 тыс. грн.

12 сентября глава государства Виктор ЮЩЕНКО своим указом приостановил действие августовского распоряжения правительства.

15 октября ФГИ отменил конкурс по продаже ОПЗ. В ноябре 0,43% ценных бумаг ОАО было на льготных условиях реализовано его нынешним и прежним сотрудникам.

О своей заинтересованности в приватизации ОПЗ заявляли восемь компаний: ОАО "Черниговское Химволокно" (Украина), АО "Азот" (Украина), ОАО "Днепроазот" (Украина), ОАО "Акрон" (Россия), ОАО "МХК Еврохим" (Россия), ОАО "Ренова Украина", ОАО "Сибур Холдинг" (Россия) и норвежская компания Yara International ASA.

ОАО «Одесский припортовый завод» - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Последние три года около 88% произведенной заводом продукции экспортируется: аммиак - в Бельгию, США и Францию, карбамид - в Швейцарию, Бельгию, США и Германию.

Уставный фонд предприятия - 798 млн. 544 тыс. грн.