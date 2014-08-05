За избиение протестующих в Одессе уволили 5 милиционеров - Геращенко

00:30, 05 августа 2014
Общество
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5 милиционеров были уволены за избиение протестующих во время концерта Ани Лорак в Одессе.

Думская.net

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Свободы слова" на ICTV, пишет Украинская правда.

"Сегодня начальник милиции одесской Иван Катеринчук уволил 5 работников милиции, которые, по данным видеозаписи (с места события), были замечены в том, что ударяли граждан резиновыми дубинками по голове или били лежачего", - сказал он.

"Если мы установим, что там большее количество милиционеров превысили свои полномочия, мы уволим большее количество милиционеров", - добавил Геращенко.

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Напомним, 3 августа около 100 протестующих устроили столкновения с милицией на концерте Лорак в одном из ночных клубов Одессы. В результате трое человек были задержаны.

В понедельник Катеринчук, а также губернатор Одесской области Игорь Палица осудили позицию Ани Лорак, которая, по их словам, придерживается антиукраинской позиции, но также раскритиковали действия протестующих, устроивших драку во время концерта.

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