Харьковские патриоты провели акцию у дома женщины, добивавшей раненых евромайдановцев

В воскресенье, 3 августа, активисты Евромайдана из Харькова приехали в Чугуев Харьковской области чтобы провести проукраинскую акцию и устроить митинг возле дома активистки Антимайдана.

Об этом пишет mykharkov.info.

Вместе с майдановцами к акции присоединились футбольные фанаты и активисты «автомайдана».

После акции митингующие пошли к дому активистки Антимайдана, которая 13 апреля участвовала в массовых беспорядках и избиениях майдановских активистов в Харькове.

«Мы пришли к дому главной сепаратистки Чугуева. У нас есть информация о том, где живет каждый ватник в этом городе. Хотим напомнить всем, кого раздражает украинская символика: чемодан, вокзал, Россия. Слава Украине», — написал один из активистов на своей странице в социальной сети.

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Как сообщалось, 13 апреля люди с георгиевскими лентами, вооруженные битами и палками, напали на сторонников единой Украины, когда те уже завершили свой митинг и расходились по домам небольшими группами в центре Харькова.

Нескольких евромайдановцев догнали и избили на входе в метро. Женщины с георгиевскими лентами пытались добить окровавленных активистов ногами, крича при этом: «Нелюди!».