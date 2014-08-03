Харьковские патриоты провели акцию у дома женщины, добивавшей раненых евромайдановцев
Харьковские патриоты провели акцию возле дома врачихи, которая в апреле этого года принимала участие в избиениях активистов Евромайдана в Харькове.
В воскресенье, 3 августа, активисты Евромайдана из Харькова приехали в Чугуев Харьковской области чтобы провести проукраинскую акцию и устроить митинг возле дома активистки Антимайдана.
Об этом пишет mykharkov.info.
Вместе с майдановцами к акции присоединились футбольные фанаты и активисты «автомайдана».
После акции митингующие пошли к дому активистки Антимайдана, которая 13 апреля участвовала в массовых беспорядках и избиениях майдановских активистов в Харькове.
«Мы пришли к дому главной сепаратистки Чугуева. У нас есть информация о том, где живет каждый ватник в этом городе. Хотим напомнить всем, кого раздражает украинская символика: чемодан, вокзал, Россия. Слава Украине», — написал один из активистов на своей странице в социальной сети.
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Как сообщалось, 13 апреля люди с георгиевскими лентами, вооруженные битами и палками, напали на сторонников единой Украины, когда те уже завершили свой митинг и расходились по домам небольшими группами в центре Харькова.
Нескольких евромайдановцев догнали и избили на входе в метро. Женщины с георгиевскими лентами пытались добить окровавленных активистов ногами, крича при этом: «Нелюди!».