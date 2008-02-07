Шахта в Донецке продолжает гореть

На шахте "Куйбышевская" в Донецке продолжается пожар.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, технический совет сегодня примет решение относительно дальнейших действий в аварийной выработке с целью ликвидации пожара. Кроме того, в штабе уточнили, что отделения горноспасателей обследовали несколько доступных выработок с целью обнаружения пропавшего электрослесаря. Однако поиски результатов не дали, судьба горняка продолжает оставаться неизвестной.

В данное время ситуацию в шахте контролируют два отделения горноспасателей.

Как сообщал УНИАН, в 8.45 4 февраля на шахте "Куйбышевская" произошел пожар. В момент пожара в шахте находилось 108 человек. Все горняки, кроме одного, были благополучно эвакуированы из шахты. Горноспасатели планировали произвести изоляцию горящего участка, однако вынуждены были прекратить работы и отойти на безопасное расстояние из-за возросшей концентрации метана.

Ликвидацию пожара на шахте "Куйбышевская" решено начать только после разработки специального "Проекта тушения пожара".