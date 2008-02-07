Актер Вячеслав Тихонов попал в больницу
10:36, 07 февраля 2008Общество
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8 февраля "Штирлицу" исполняется 80 лет
Супруга актера Вячеслава Тихонова Тамара Ивановна подтвердила «Газете.ру», что ее муж госпитализирован. По ее словам, сейчас его состояние нормализовалось. Ему поставлен диагноз «грыжа», вскоре врачи выпишут его, однако свой завтрашний юбилей актеру придется встретить в больнице.
Ранее газета «Твой день» сообщила, что актер был экстренно госпитализирован.
8 февраля Тихонову исполняется 80 лет.
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