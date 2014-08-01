Учебный год в школах начнут с урока «Украина – единая страна»

Первый урок в новом учебном году в школах будет называться «Украина – единая страна».

Об этом УНИАН сообщили в Отделе взаимодействия с общественностью Министерства образования и науки Украины. Это предусмотрено письмом МОН от 1 августа 2014 года №1/9-388.

Такую тему избрали в связи с «общественно-политической ситуацией и событиями последних месяцев, оккупацей Российской Федерацией Крыма, вооруженными акциями российских террористов в восточных регионах Украины».

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Целью Первого урока является формирование у учеников понимания единства и целостности Украины, ее многонационального народа как национальной идеи развития свободного, независимого, демократического и богатого государства.

Во время урока ученики должны быть ознакомлены с основными историческими событиями становления государственности Украины. У учеников должны формировать чувство принадлежности к Украине, осознания себя украинцем, формировать готовность служить Родине своим трудом и стать на защиту государственных интересов страны и тому подобное. Учитель должен акцентировать внимание на том, что патриотизм – это обычное состояние повседневной жизни человека, которое проявляется не только во время чрезвычайных ситуаций.

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В начале урока МОН считает целесообразным объявить минуту молчания с целью почтения памяти Героев Небесной сотни, воинов и других погибших в борьбе за свободу, целостность и единство нашего государства.