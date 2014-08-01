Выходные в Украине обещают быть очень жаркими
2-3 августа антициклон, область высокого атмосферного давления, обусловит во всех областях Украины сухую жаркую солнечную погоду.
Температура воздуха и в субботу, и в воскресенье ожидается до +30+37 градусов, в западных областях местами + 26+30 градусов. Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +18+26 градусов.
Про это пишет сайт opogode.ua.
В западной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +15+22, днем +25+32 градуса, в Карпатах местами +22+27 градусов.
В северных областях без осадков. Температура воздуха ночью +18+24, днем +30+35 градусов.
В центральных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +20+25, днем +30+37 градусов.
На востоке ожидается сухая жаркая воздушная масса. Температура воздуха ночью +20+26, днем +30+37 градусов.
В южной части удержится сухая погода с сильной жарой. Температура воздуха ночью +21+26, днем +30+37 градусов.
В Киеве будет господствовать жаркая погода. Температура воздуха ночью +20+22 днем +31+33 градуса.
Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-10 м/с.