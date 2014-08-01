Выходные в Украине обещают быть очень жаркими

Температура воздуха и в субботу, и в воскресенье ожидается до +30+37 градусов, в западных областях местами + 26+30 градусов. Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +18+26 градусов.

Про это пишет сайт opogode.ua.

В западной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +15+22, днем +25+32 градуса, в Карпатах местами +22+27 градусов.

В северных областях без осадков. Температура воздуха ночью +18+24, днем +30+35 градусов.

В центральных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +20+25, днем ​​+30+37 градусов.

На востоке ожидается сухая жаркая воздушная масса. Температура воздуха ночью +20+26, днем ​​+30+37 градусов.

В южной части удержится сухая погода с сильной жарой. Температура воздуха ночью +21+26, днем +30+37 градусов.

В Киеве будет господствовать жаркая погода. Температура воздуха ночью +20+22 днем +31+33 градуса.

Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-10 м/с.