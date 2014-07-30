На Тернопольщине хотят перейти на шестидневную форму обучения и увеличить зимние каникулы

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе департамента, соответствующее решение было принято на этой неделе.

«Нынешняя ситуация в стране, и образовании в частности, усложнена ограниченным снабжением природного газа. Для того чтобы успешно работать в 2014/2015 учебном году и осенне-зимнем отопительном периоде, мы стали перед необходимостью перейти в учебных заведениях на шестидневную рабочую неделю, внести определенные изменения в проведение внеклассных воспитательных мероприятий, работу кружков и групп продленного дня. При этом планируем значительно увеличить продолжительность зимних каникул и проводить учебные занятия в течение июня 2015 года», - рассказал начальник департамента Любомир Крупа.

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О своей инициативе департамент сообщил письмом Министерство образования и науки Украины, в котором просит согласовать 6-дневную форму обучения и соответствующие изменения в структуре 2014/2015 учебного года учебными заведениями области.

«Надеюсь на понимание и поддержку нашей инициативы среди коллег-педагогов, родителей и общественности. Уверен, что эти трудности вынужденные и временные, так как обусловлены тяжелым социально-экономическим положением в государстве и сложной военно-политической ситуацией на востоке Украины», - добавил Крупа.

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Вместе с тем он опроверг информацию о том, что в области учебный процесс в школах начнется 18 августа для того, чтобы меньше времени приходилось учиться зимой и, соответственно, меньше средств тратить на обогрев учебных заведений.

«Статьей 16 Закона Украины "Об общем среднем образовании» определено, что учебный год в общеобразовательных учебных учреждениях независимо от подчинения, типов и форм собственности начинается в День знаний - 1 сентября и заканчивается не позднее 1 июля следующего года. Поэтому и в этом году все традиционные празднования и торжества начала учебного года состоятся именно 1 сентября», - заверил Крупа.