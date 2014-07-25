В Киеве задержали двух криминальных «авторитетов»-организаторов группировок в составе "ДНР"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, двое иностранцев незаконно находились на территории Украины. Один из задержанных имеет статус «вора в законе», и известен по прозвищу «Куцу», другой – также влиятельный криминальный «авторитет» «Кахело».

Как выяснили правоохранители, «вор в законе» в последнее время проживал на территории Донецкой области, где имел значительное влияние на криминогенную среду и контролировал преступные группы, которые занимались совершением тяжких преступлений. «Законник» назначал «смотрящих» в заведениях исполнения наказаний, других местах областного и районного значения восточных регионов и контролировал «общак».Читайте такжеМВД выдворило из Украины "вора в законе" Каху Тбилисского

Раньше «Куцу» был неоднократно осужден на территории Грузии и РФ, задерживали его и в Украине. В 2012 году выяснилось, что на территории Донецкой области нелегально проживает иностранный «вор в законе», который в 2007 незаконно получил гражданство Украины. В результате проведенной проверки по инициативе ГУБОП гражданство «Куцу» было отменено, а сам он - выдворен за пределы нашей страны.

Невзирая на это, он вернулся. В Украину он пригласил еще и своего родственника, который также имеет большое влияние в преступном мире за способность совершить любое преступление. «Кахело» ранее неоднократно был осужден, в том числе за умышленное убийство. В Украину прибыл также нелегально.

По информации, которая поступает в ГУБОП, с начала сепаратистских проявлений они организовали несколько собственных групп в составе террористической организации «ДНР», основными заданиями для которых были мародерство, разбойные нападения и другие тяжкие преступления, в том числе завладение огнестрельным оружием в большом количестве.

Кроме этого, по просьбе неустановленных лиц «Кахело» пытался за счет собственного авторитета дестабилизировать обстановку в заведениях Пенитенциарной службы на территории Донецкой и Луганской областей, подстрекая осужденных к совершению массовых беспорядков с целью незаконного принудительного освобождения и вооружения и пополнения состава боевиков «ДНР».Читайте такжеВ Киеве задержали «вора в законе» по прозвищу «Ремень», которого разыскивали правоохранители Грузии

В столицу злоумышленники прибыли для установления контроля над бизнесменами среднего звена, которые проживали в Донецкой области, однако в связи с последними событиями были вынуждены выехать в Киев.

Теперь задержанные заключены в пункт временного пребывания иностранцев, которые незаконно находятся на территории Украины. Правоохранители готовят необходимые материалы для принудительного выдворения сроком на 5 лет.