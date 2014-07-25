Мариуполь принял 476 семей переселенцев из зоны АТО
10:46, 25 июля 2014Общество
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Мариуполь Донецкой области принял 476 семей, в которых воспитывается 391 ребенок, из зоны проведения антитеррористической операции.
Мариуполь принял 476 семей переселенцев из зоны АТО / Фото: УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам внутренней политики облгосадминистрации.
В сообщении уточнили, что это данные по состоянию на 24 июля, но цифры постоянно увеличиваются.Читайте такжеВ Минсоцполитики насчитали более 40 тыс. вынужденных переселенцев
Согласно сообщению первыми, кто встречает переселенцев – это Центр помощи переселенцам на базе городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. Оказание помощи каждой такой семье находится на личном контроле городского председателя, подчеркнули в ОГА.
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