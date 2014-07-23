За время АТО в Донецкой области погибли 432 человека
14:18, 23 июля 2014Общество
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С марта в Донецкой области погибло 432 человека, из них 36 женщин и 6 детей. Ранены 1015 человек.
Донецкая ОГА сообщила количество погибших граждан / фото telegraf.com.ua
Как сообщает пресс-служба Донецкой областной госадминистрации (ОГА), во время боевых действий ранены 7 человек в Донецке и 4 - в Горловке. На сегодняшний день, по данным департамента здравоохранения ОГА, также есть раненые на территории городов Шахтерск, Снежное и Старобельск.
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Ранее секретарь СНБО Андрей Парубий заявлял о том, что за время проведения АТО погибло более 300 украинских бойцов.
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