В Германии столкнулись автобусы из Украины и Польши - погибли 9 человек

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Девять человек погибли, по меньшей мере 40 получили тяжелые травмы в ДТП под Дрезденом в ночь на субботу, передают местные СМИ.

Авария произошла на автобане А4. Один из автобусов пошел "юзом", ударился о разделительную планку на автобане, вылетел на встречную полосу и врезался в другой маленький автобус, передает РИА «Новости».

По информации телеканала MDR, трагедия произошла около 2 часов ночи, один из автобусов - польский, другой ехал из Украины.

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На месте происшествия работают спасатели, другие подробности не сообщаются.