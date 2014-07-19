В Германии столкнулись автобусы из Украины и Польши - погибли 9 человек
10:41, 19 июля 2014Общество
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По меньшей мере 40 пассажиров получили тяжелые травмы
REUTERS
Девять человек погибли, по меньшей мере 40 получили тяжелые травмы в ДТП под Дрезденом в ночь на субботу, передают местные СМИ.
Авария произошла на автобане А4. Один из автобусов пошел "юзом", ударился о разделительную планку на автобане, вылетел на встречную полосу и врезался в другой маленький автобус, передает РИА «Новости».
По информации телеканала MDR, трагедия произошла около 2 часов ночи, один из автобусов - польский, другой ехал из Украины.
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На месте происшествия работают спасатели, другие подробности не сообщаются.
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