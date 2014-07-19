Террористы «ДНР» выкрали 36 тел жертв катастрофы самолета Boeing-777

Террористы «Донецкой народной республики» выкрали 36 тел жертв катастрофы самолета Boeing-777.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

«По информации очевидцев с места трагедии: после окончания активной стадии работ на месте трагедии, представители «ДНР» прибыли к деревне Рассыпное и выкрали 36 тел жертв авиакатастрофы, - сказано в сообщении. - Вооруженные боевики отогнали спасателей и отняли у большинства все средства связи. Тела грузили в грузовики как мешки».

В ОГА также отметили, что, «по словам боевиков, они намерены вывезти тела в Донецк».

«Очевидно, что террористы стремятся сорвать следственные действия, и очевидно, что этот шаг не имеет никакого морального оправдания», - подчеркнули в облгосадминистрации.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

На борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

По данным ГСЧС, на сегодняшний день найдено 186 тел.

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