Автомобиль с пятью милиционерами протаранил жилой дом: есть жертвы

Происшествие случилось еще в воскресенье, ближнее к полуночи, но только сегодня оно попало в официальную сводку управления МЧС, сообщает Обком.

Как сообщают источники, близкие к спасательным службам области, это якобы связано с тем, что милицейское начальство думало над тем, как "преподнести" ЧП. А оно, действительно, необычное.

Легковой автомобиль, в котором ехали пятеро сотрудников Кременчугской милиции и одна женщина, на дороге в селе Каменные Потоки не вписался в поворот, на большой скорости протаранил каменный забор и влетел в жилой частный дом. В результате двое молодых милиционеров погибли на месте. Остальные четверо получили серьезные травмы и госпитализированы.

Каковой была цель ночной поездки молодых правоохранителей и пассажирки, пока не известно. Официальных комментариев от УМВД в Полтавской области пока нет.