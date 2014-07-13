Донецкий горсовет уточнил количество погибших при обстреле поселка шахты "Трудовская"

Об этом сообщает официальный сайт городского совета. Согласно сообщению, еще 6 человек получили ранения различной степени тяжести.

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Кроме того, в горсовете рассказали, что специалисты завершили работы по запуску насосной станции первого и второго подъема канала Северский Донец-Донбасс. Он уже наполняется водой.

На сегодняшний день ситуация по водоснабжению и водоотводу в Донецке находится под контролем, однако подача воды горожанам по-прежнему будет в сокращенном режиме. "Еще минимум 5 дней Донецк будет продолжать получать воду из резервных водохранилищ по графику с максимальным давлением с 17.00 до 22.00", - говорится в сообщении горсовета. После полного наполнения канала, город сможет перейти к нормальной водоподаче.