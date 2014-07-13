Боевики «ДНР» запретили вывозить из Донецка продукты - СМИ

Боевики террористической организации «Донецкая народная республика» запретили вывоз продовольствия из Донецка, опасаясь блокады города силовиками.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на штаб боевиков, «транспорт, вывозящий продовольствие из Донецка, подлежит аресту. Лица, участвующие в этом, задерживаются».

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Террористы призвали местное население сообщать им о фактах вывоза продовольствия из города и о возможных организаторах. При этом они пригрозили наказанием потенциальным «информаторам» за предоставление ложной информации.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства обороны Украины, в зоне проведения антитеррористической операции самая напряженная ситуация сохраняется в Донецке, Луганске, Горловке, Снежном, Северодонецке, Антраците и Краснодоне. Террористы не позволяют местным жителям выезжать из этих городов.

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Словики пытаются блокировать захваченный террористами Донецк и дооборудовать блокпосты вокруг города.